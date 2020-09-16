В Киеве мост Патона будут ремонтировать пять лет

В Киеве реставрация моста имени Патона продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, осуществить реставрацию должны к 31 декабря 2025 года. Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор". Ей было поручено:
Отмечается, что мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост лишь один раз, в 2004 году, когда с него демонтировали трамвайные пути. С того времени текущие ремонтные работы происходили лишь на небольших участках моста.
Напомним, в Киеве временно ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.
Ранее РБК-Украина сообщало, что до сентября в Киеве на съезде с Шулявского путепровода будет ограничено движение транспорта.