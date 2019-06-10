В Киеве задержали межрегиональную банду автоугонщиков

В Киеве задержали банду автомобильных угонщиков, преступную деятельность которой зафиксировали в пяти областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Сообщается, что вчера, 9 июня, в ходе спецоперации оперативников Киевской и Черниговской областей членов банды задержали во время очередного угона. Также сообщается об обысках в Киеве, Киевской и Черкасской областях по месту жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружили несколько разобранных автомобилей.

”Среди изъятых вещественных доказательств - приспособления для угона, заготовки ключей машин разных марок, приборы сканирования и автозапуска мотора, прибор для глушения GPS и GSM сигналов, номерные знаки, а также патроны для дробовика”, - говорится в сообщении.

По уточненным данным, подозреваемые угоняли авто с ночных стоянок, после чего меняли номерной знак, а потом продавали перекупщикам. На сегодня им инкриминируется незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице фиксируют резкое сокращение числа угонов автомобилей. По словам начальника полиции Киева, с начала года преступность в Киеве составила 55,3% из расчета на 10 тыс. населения, что на 2,5% меньше показателей прошлого года. Большая часть преступлений касается имущественного характера.

Кроме того, в феврале в Киевской области задержали банду угонщиков элитных авто. Во время обысков у задержанных обнаружили специальные устройства для сканирования и запуска двигателя, устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны и дубликаты ключей.