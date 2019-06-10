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У Києві затримали міжрегіональну банду автовикрадачів


Банда підозрюється в причетності до не менш ніж 20 крадіжок

У Києві затримали банду автомобільних викрадачів, злочинну діяльність якої зафіксували у п'яти областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Повідомляється, що вчора, 9 червня, в ході спецоперації оперативників Київської та Чернігівської областей членів банди затримали під час чергового викрадення. Також повідомляється про обшуки в Києві, Київській та Черкаській областях за місцем проживання підозрюваних, в ході яких виявили кілька розібраних автомобілів.

"Серед вилучених речових доказів - пристосування для викрадення, заготовки ключів машин різних марок, прилади сканування і запуску мотора, прилад для глушіння GPS і GSM сигналів, номерні знаки, а також патрони для дробовика", - йдеться в повідомленні.

За уточненими даними, підозрювані викрали авто з нічних стоянок, після чого змінювали номерний знак, а потім продавали перекупникам. На сьогодні їм інкримінується незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці фіксують різке скорочення числа викрадень автомобілів. За словами начальника поліції Києва, з початку року злочинність в Києві склала 55,3% з розрахунку на 10 тис. населення, що на 2,5% менше показників минулого року. Більша частина злочинів стосується майнового характеру.

Крім того, в лютому в Київській області затримали банду викрадачів елітних авто. Під час обшуків у затриманих виявили спеціальні пристрої для сканування і запуску двигуна, пристрою для придушення сигналів, різні номерні знаки, рації, мобільні телефони та дублікати ключів.

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