В Киеве задержали иностранца с оружием и взрывчаткой

В Киеве полицейские задержали иностранц с пистолето, патронами и взрывными устройствами. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Сообщается, что патрульные полицейские остановили автомобиль в котором находился фигурант. Во время проверки документов один из пассажиров авто открыл дверь и побежал. Патрульные бросились за ним, а водитель в это время скрылся на автомобиле с места происшествия.

В Киеве ввели план "Перехват". Автомобиль остановили в Броварах. Во время осмотра авто и водителя никаких запрещенных предметов не обнаружено. У пассажира авто в рюкзаке во время поверхностного осмотра патрульные обнаружили оружие и взрывчатку.

"У фигуранта изъяли предметы, внешне похожие на: пистолет с 18 патронами к нему, два самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и мобильный телефон. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что это - 24-летний гражданин другого государства", - рассказал заместитель начальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают происхождение запрещенных предметов, цель, с которой их хранил фигурант, и других лиц, причастных к совершению правонарушения", - добавил Серебряк.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее на Донбассе во время выполнения специальных задач мобильная группа Национальной гвардии Украины обнаружила тайник с боеприпасами.

В частности, в районе населенного пункта Талаковка на обочине дороги нацгвадейцами была обнаружена пневматическая шина, внутри которой был спрятан полиэтиленовый пакет с гранатой РГД-5, 1 с запалом УЗРГМ - 2 и боеприпасами к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.

Тайник был присыпан землей. Группа пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяла и уничтожила боеприпасы.