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Нацгвардия на Донбассе обнаружила опасный схрон

Новости » Общество    01.09.2019 - 05:41
Нацгвардия на Донбассе обнаружила опасный схрон
Фото: тайник боеприпасов (facebook/pressjfo.news)

У дороги лежала пневматическая шина со спрятанными внутри боеприпасами

На Донбассе во время выполнения специальных задач мобильная группа Национальной гвардии Украины обнаружила тайник с боеприпасами, среди которых была нерозірвана граната. Об этом сообщает ЖК-Украина со ссылкой на прес-центр операции Объединенных сил.

В частности, в районе населенного пункта Талаковка на обочине дороги нацгвадейцами была обнаружена пневматическая шина, внутри которой был спрятан полиэтиленовый пакет с гранатой РГД-5, 1 с запалом УЗРГМ - 2 и боеприпасами к стрелковому оружию калибра 5,45 мм.

Тайник был присыпан землей. Группа пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяла и уничтожила данных боеприпасов.

Фото: тайник боеприпасов (facebook/pressjfo.news)

Напомним, ранее на берегу пруда в Нововодолажском районе Харьковской области нашли тайник боеприпасов. Было обнаружено полиэтиленовый пакет, в котором находились 5 гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и 5 запалов к гранатам.

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