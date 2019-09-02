У Києві затримали іноземця зі зброєю і вибухівкою

У Києві поліцейські затримали іноземця, який зберігав у рюкзаку пістолет, патрони і вибухові пристрої. Про це повідомляє прес-служба столичного главку Національної поліції.

Повідомляється, що патрульні поліцейські зупинили автомобіль, в якому перебував фігурант. Під час перевірки документів один з пасажирів авто відкрив двері і побіг. Патрульні кинулися за ним, а водій в цей час зник на автомобілі з місця пригоди.

У Києві ввели план "Перехоплення". Автомобіль зупинили в Броварах. Під час огляду авто і водія ніяких заборонених предметів не виявлено. У пасажира авто у рюкзаку під час поверхневого огляду патрульні виявили зброю і вибухівку.

"У фігуранта вилучили предмети, зовні схожі на: пістолет з 18 патронами до нього, два саморобних вибухових пристрої з запалами, заховані в шкарпетках, балаклаву та мобільний телефон. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомо, що це - 24-річний громадянин іншої держави", - розповів заступник начальника Деснянського управління поліції Станіслав Серебряк.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

"Зараз тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють походження заборонених предметів, мету, з якою їх зберігав фігурант, та інших осіб, причетних до скоєння правопорушення", - додав Серебряк.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше на Донбасі під час виконання спеціальних завдань мобільна група Національної гвардії України виявила схованку з боєприпасами.

Зокрема, в районі населеного пункту Талаківка на узбіччі дороги нацгвадфйцями виявлена пневматична шина, всередині якої був схований поліетиленовий пакет з гранатою РГД-5, 1 з запалом УЗРГМ - 2, і боєприпасів до стрілецької зброї калібру 5,45 мм.

Тайник був присипаний землею. Група піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучила та знищила боєприпаси.