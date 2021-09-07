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В Киеве задержали иностранца, который находился в международном розыске

Автор: Тиберий Юрик

В Киеве правоохранители задержали 55-летнего иностранца, находившегося в международном розыске за отмывание денег и торговлю наркотиками. Во время обыска арендованного дома, в котором скрывался мужчина, полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Национальной полиции.

Отмечается, что в Румынии мужчину приговорили к 10,5 годам лишения свободы за отмывание денег и распространение наркотиков на территории стран ЕС, а в Болгарии за аналогичное преступление он получил 6 лет заключения.

"Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что 55-летний иностранец, используя поддельные документы на имя другого человека, поселился в арендованном дом под Киевом, в котором его и задержали.

"Во время обыска арендованного дома полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъятые кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, раскрыто двух человек из его окружения, это - граждане Молдовы и Румынии", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией. Кроме того, по факту функционирования нарколаборатории открыто уголовное производство.

Напомним, что в международном аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Эстонии, которого разыскивает Интерпол.

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КиевМеждународный розыск