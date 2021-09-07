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У Києві затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

Автор: Тіберій Юрик

У Києві правоохоронці затримали 55-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання грошей і торгівлю наркотиками. Під час обшуку орендованого будинку, в якому переховувався чоловік, поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Відзначається, що в Румунії чоловіка засудили до 10,5 років позбавлення волі за відмивання грошей і поширення наркотиків на території країн ЄС, а в Болгарії за аналогічний злочин він отримав 6 років ув'язнення.

"Щоб уникнути покарання, зловмисник зник, тому його оголосили в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції встановили, що 55-річний іноземець, використовуючи підроблені документи на ім'я іншої людини, оселився в орендованому будинку під Києвом, в якому його і затримали.

"Під час обшуку орендованого будинку поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель. Вилучені кущі конопель, обладнання для їх вирощування, 39 пакетів з "товаром" та підроблені документи. Крім того, розкрито двох осіб з його оточення, це - громадяни Молдови та Румунії", - повідомили в поліції.

Вирішується питання про його тимчасовий арешт з подальшою екстрадицією. Крім того, за фактом функціонування нарколабораторії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Естонії, якого розшукує Інтерпол.

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КиївМіжнародний розшук