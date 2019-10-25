В Киеве задержали хакера, похитившего из финучреждений США 6 млн долларов

Фото: в Киеве задержали хакера (npu.gov.ua)

Сообщается, что хакер скрывался в Украине от правоохранительных органов США

В Киеве задержали иностранца, которого подозревают в похищении 6 млн долларов со счетов американских финансовых учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, мужчину подозревают в незаконном вмешательстве в работу компьютерных систем, похищении и отмывании денег в особо крупных размерах и в мошенничестве.

"Расследование по преступной деятельности иностранца началось еще в 2010 году сотрудниками Федерального бюро расследований и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США. В 2019 году в Украину поступил запрос о предоставлении международно-правовой помощи по розыску и задержанию хакера",- говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что задержание произошло в одном из столичных отелей, где он временно проживал. Решается вопрос о выдаче задержанного США.

Напомним, киберполиция разоблачила злоумышленника на взломе более 2 тыс. компьютеров украинцев.

Также РБК-Украина сообщало, что в федеральном суде Сиэтла гражданин Украины Федор Гладырь признал себя виновным в финансовых киберпреступлениях.