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У Києві затримали хакера, який викрав з банків США 6 млн доларів

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 11:27
У Києві затримали хакера, який викрав з банків США 6 млн доларів
Фото: у Києві затримали хакера (npu.gov.ua)

Повідомляється, що хакер переховувався в Україні від правоохоронних органів США

У Києві затримали іноземця, якого підозрюють у викраденні 6 млн доларів з рахунків американських фінансових установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Повідомляється, чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп'ютерних систем, викрадення і відмиванні грошей в особливо великих розмірах та у шахрайстві.

"Розслідування щодо злочинної діяльності іноземця почалося ще в 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань і Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США. У 2019 році В Україну надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги щодо розшуку та затримання хакера.",- йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що затримання відбулося в одному зі столичних готелів, де він тимчасово проживав. Вирішується питання про видачу затриманого США.

Нагадаємо, киберполіція викрила зловмисника на зломі понад 2 тис. комп'ютерів українців.

Також РБК-Україна повідомляло, що у федеральному суді Сіетла громадянин України Федір Гладир визнав себе винним у фінансових кіберзлочинах.

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