У Києві затримали грабіжника, який виніс з квартири 1 млн доларів

Грабіжник пробрався до квартири одеського підприємця, розташованої на 18-му поверсі

У Києві затримано квартирного крадія, який за допомогою альпіністського спорядження вкрав із багатоповерхівки в Одесі 1 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як зазначається, до квартири одеського підприємця, розташованої на 18-му поверсі, правопорушник пробрався, спустившись з даху. Через балконні двері він проник всередину і взявся збирати цінні речі. Коли знайшов схованку з грошима, залишив сумки з речами та забрав лише гроші.

У прес-службі повідомляють, що на вулиці чоловіка чекав знайомий на автомобілі. Він відвіз чоловіка до готелю, звідки той згодом вирушив до Києва.

Фото: затриманий "В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу правопорушника. Він виявився раніше засудженим за майнові злочини громадянином сусідньої держави. За наявною інформацією чоловік "гастролював" Україною та обкрадав квартири місцевих жителів. Крім того, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні на території Одеси та області інших злочинів, зокрема розбою", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що чоловіка затримали у готелі столиці. У чоловіка була вилучена сумка з викраденими грошима, частину з яких він встиг витратити на придбання автомобілів, дорогих брендових речей тощо.

"Наразі правопорушник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Також поліцейські знайшли водія автомобіля, який надавав підозрюваному послуги в якості таксиста.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні затримали лідера та кілера одного з найбільших наркоугруповань.