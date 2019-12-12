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В Киеве задержали поддельный патрульный автомобиль с фейковым полицейским

Новости » Общество     12.12.2019 - 04:01
В Киеве задержали поддельный патрульный автомобиль с фейковым полицейским
Фото: задержанное авто (facebook.com/kyivpatrol)

Мужчина был в форменной одежде патрульного, однако не имел ни удостоверения, ни разрешения на маркировку авто

В Киеве полиция обнаружила фейковый патрульный автомобиль полиции с водителем в полицейской форме без соответствующих документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу патрульной полиции Киева.

Автомобиль Ford Mustang остановили на Оболонском проспекте. Машина имела полицейскую символику и была оборудована проблесковыми маячками. Инспекторы остановили автомобиль, чтобы проверить, есть ли у водителя разрешение на использование символики и маячков.

"За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но никаких документов, которые бы удостоверяли его принадлежность к правоохранительным органам, как и разрешение на использование специальных устройств предоставить не смог", - отметили в полиции.

Патрульные составили на водителя патрульные административный протокол по ч.1 ст. 184-3 Куоап и протокол по ст. 122-5 Куоап. Автомобиль патрульные эвакуировали на штрафплощадку.

Фото: задержанное авто (facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, 11 декабря в городе Яготин Киевской области неизвестный открыл огонь по экипажу патрульной полиции. Конфликт произошел в результате неправильно припаркованного автомобиля стрелка, который мешал проезду другим транспортным средствам.

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