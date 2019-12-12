ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві затримали підроблений патрульний автомобіль із фейковим поліцейським

Новини » Суспільство     12.12.2019 - 04:01
У Києві затримали підроблений патрульний автомобіль із фейковим поліцейським
Фото: затримане авто (facebook.com/kyivpatrol)

Чоловік був у форменному одязі патрульного, проте не мав ні посвідчення, ні дозволу на маркування авто

У Києві поліція виявила фейковий патрульний автомобіль поліції із водієм у поліцейській формі без відповідних документів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

Автомобіль Ford Mustang зупинили на Оболонському проспекті. Автівка мала поліцейську символіку та була обладнана проблисковими маячками. Інспектори зупинили автомобіль аби перевірити, чи має водій дозволи на використання символіки та маячків.

"За кермом перебував 24-річний молодий чоловік у форменому одязі поліцейських. Але жодних документів, які б посвідчували його належність до правоохоронних органів, як і дозвіл на використання спеціальних пристроїв надати не зміг", - зазначили в поліції.

Патрульні склали на водія патрульні адміністративний протокол за ч.1 ст. 184-3 КУпАП та протокол за ст. 122-5 КУпАП. Автомобіль патрульні евакуювали на штрафмайданчик.

Фото: затримане авто (facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, 11 грудня в місті Яготин Київської області невідомий відкрив вогонь по екіпажу патрульної поліції. Конфлікт стався в результаті неправильно припаркованого автомобіля стрілка, який заважав проїзду іншим транспортним засобам.

У Львові підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет та втік з відділку У Харкові затримали поліцейського на хабарі за закриття кримінальної справи
Новини України полицияпатрульная служба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся