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В Киеве задержали фальшивомонетчиков

Новости » Происшествия    26.07.2019 - 21:27
В Киеве задержали фальшивомонетчиков
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители изъяли почти миллион фальшивых евро

В Киеве задержали группу лиц, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте поддельной иностранной валюты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Прокуратуры города Киева.

Отмечается, что во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли почти 2000 купюр с признаками подделки номиналом по 500 евро на общую сумму 998 тысяч евро.

"Задержаны трое, двоим уже сообщили о подозрении, с третьим проводятся следственные действия", - заявила спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Задержанным объявлено подозрение по части 2 статье 199 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи).

Напомним, правоохранители Днепропетровской области совместно с сотрудниками службы экономической безопасности АО "Днепропетровскгаз" уличили группу мошенников, которые продавали переделанные счетчики газа. Сейчас сумма убытков газораспределительной компании оценивается более чем в 1,5 млн гривен, однако в ходе расследования она может увеличиться.

Как сообщало РБК-Украина ранее, имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги украинской Православной церкви Украины (ПЦУ) в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма разграбили и разрушили.

 

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