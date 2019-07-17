"Днепропетровскгаз" понес убытки более чем 1,5 млн грн из-за действий мошенников

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Счетчики позволяли существенно занизить потребление голубого топлива

Правоохранители Днепропетровской области совместно с сотрудниками службы экономической безопасности АО "Днепропетровскгаз" разоблачили группу мошенников, которые продавали переделанные счетчики газа. Сейчас сумма убытков газораспределительной компании оценивается более чем в 1,5 млн гривен, однако в ходе расследования она может увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В результате обыска представители правоохранительных органов изъяли у фигурантов дела большое количество новых и переделанных газовых счетчиков, пломбы, магниты. Преступная схема была организована по следующим направлениям деятельности: скрытое вмешательство в работу газовых счетчиков (установление во внутренней конструкции счетчиков газа магнитов) и незаконная замена / установка пломб на счетчиках газа.

"Мошенники продавали переделанные счетчики в сети интернет с доставкой в ​​любую точку Украины почтой. Модифицированные приборы учета отправляли вместе с инструкцией по использованию. В настоящее время АО "Днепропетровскгаз" проводит работу по установлению всех лиц, которые покупали и использовали данные счетчики и устройства, а это и бытовые потребители, и крупные компании", - говорится в сообщении.

В случае подтверждения фактов несанкционованного потребления газа недобросовестные потребители должны будут возместить убытки, заданные Оператору ГРМ. Размер таких начислений для бытовых потребителей может колебаться от 3,5 до 500 тыс. гривен, а для промышленных потребителей - превышать 1 млн гривен.

"Кражи природного газа обходятся в десятки раз дороже, чем его законное потребление. Расчет суммы нанесенных убытков осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса ГРС и зависит от конкретного вида нарушения. Сумма доначислений за неучтенный потребленный газ зависит от размера отапливаемой площади и установленного газового оборудования. Кроме суммы убытков, нарушитель должен приобрести новый счетчик за свой счет и оплатить все услуги по прекращению и возобновлению газоснабжения", - говорит начальник отдела экономической безопасности АО "Днепропетровскгаз" Вадим Топорков.

В пресс-службе отметили, что благодаря внедрению системы суточной балансировки, которая введена в Украине с 1 марта 2019 года, стало возможным выявление незаконного потребления с точностью до сектора. Специалисты АО "Днепропетровскгаз" ежедневно проводят аналитику потребления топлива и в случае необоснованного падения объемов потребления могут обнаружить недобросовестного потребителя.