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В Киеве задержали двух участников вооруженных формирований России

Вторник 07 июля 2020 обновлено 23:26
В Киеве задержали двух участников вооруженных формирований России
Фото: спецназовцы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне планировали серию тяжких преступлений

В Киеве сегодня, 7 июля, задержали двух участников российских вооруженных формирований. Задержанные граждане России планировали совершить серию тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, задержанные работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран, за что были награждены государственными наградами.

Фото: задержаны участники вооруженных формирований РФ (npu.gov.ua)

После получения информации о прибытии россиян в Киев, оперативники установили вероятное место их пребывания. Мужчин задержали сегодня в Шевченковском районе в ходе спецоперации.

Задержанных российских граждан готовят к принудительному выдворению за пределы Украины.

Напомним, сегодня в Киеве задержали одного из кураторов боевиков на Донбассе, причастных к катастрофе малайзийского рейса MH17.

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