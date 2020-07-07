У Києві затримали двох учасників збройних формувань Росії

Фото: спецпризначенці (РБК-Україна)

Росіяни планували серію тяжких злочинів

У Києві сьогодні, 7 липня, затримали двох учасників російських збройних формувань. Затримані громадяни Росії планували здійснити серію тяжких злочинів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

За даними поліції, що затримані працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн, за що були нагороджені державними нагородами.

Фото: затримані учасники збройних формувань РФ (npu.gov.ua)

Після отримання інформації про прибуття росіян до Києва, оперативники встановили ймовірне місце їх перебування. Чоловіків затримали сьогодні у Шевченківському районі в ході спецоперації.

Затриманих російських громадян готують до примусового видворення за межі України.

Нагадаємо, сьогодні у Києві затримали одного із кураторів бойовиків на Донбасі, які причетні до катастрофи малазійського рейсу MH17.