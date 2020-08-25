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У Києві затримали двох наркодилерів і вилучили марихуани на 15 млн гривень

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 16:34
У Києві затримали двох наркодилерів і вилучили марихуани на 15 млн гривень
Фото: вилучені наркотики (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Вони продавали "товар" на території кількох областей

Силовики затримали в Києві двох наркодилерів, які вирощували і продавали марихуану. У фігурантів вилучено цього наркотику на 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

У ході обшуків правоохоронці вилучили 50 кілограмів канабісу та ліквідували 700 посівів конопель.

"Подільники займаються збутом коноплі на території міста Києва, Київської, Дніпропетровської та Черкаської областей України. Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів ми вилучили близько 50 кг канабісу та ліквідували посів рослин коноплі в кількості майже 700 штук. За цінами "чорного ринку", сума вилученого становить близько 15 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Двом фігурантам повідомили про підозру у ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Затриманим загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше в Одеській області виявили рекордну партію кокаїну на більш як 200 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що у травні через порт "Південний" намагалися ввезти в Україну 53,4 кг кокаїну з Південної Америки.

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