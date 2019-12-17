У Києві затримали двох посадовців з хабарем у 150 тис. гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів

У столиці затримали одного з керівників держустанови Міністерства культури, молоді та спорту України та секретаря комісії структурного підрозділу Державної служби морського та річкового транспорту України на хабарях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Так, у Києві правоохоронці затримали посадовця під час одержання неправомірної вигоди у 100 тис. гривень. За отриманні кошти у якості "відкату" один із керівників держустанови Міністерства культури, молоді та спорту України обіцяв підприємцю провести всі необхідні розрахунки за поставлений ним товар.

Цього ж дня у Києві оперативники затримали секретаря комісії структурного підрозділу Державної служби морського та річкового транспорту України. За отримання дозвільних документів на керування водними транспортними засобами посадовець вимагав та одержав 52,5 тисячі гривень неправомірної вигоди.

Наразі посадовці затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду справу заступника начальника відділу ГУ ДФС у Києві, якого підозрюють в отриманні 12 тис. доларів хабаря.

РБК-Україна писало, що слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали двох митників і прикордонників під час отримання неправомірної вигоди.