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В Киеве задержали диверсантку из России. Снимала на видео позиции ВСУ

Фото: в Киеве задержали диверсантку из России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве продолжается работа по выявлению диверсантов и предателей Украины. Разоблачили гражданку России, которая снимала позиции украинских защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.

Как отмечает полиция, диверсантку задержали на блокпосту в Днепровском районе. Патрульные обратили внимания на пассажирку, которая вела себя слишком нервно.

"Женщина оказалась гражданкой России. В ее телефоне инспекторы увидели видео перемещения военной техники ВСУ, которое она присылала гражданам в Московию", - пишет полиция.

Фото: в Киеве задержали диверсантку из России (фото t.me/kyivpatrol)

Война России против Украины длится сорок пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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