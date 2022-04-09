В Києві затримали диверсантку з Росії. Знімала на відео позиції ЗСУ

Як відзначає поліція, диверсантку затримали на блок-посту у Дніпровському районі. Патрульні звернули уваги на пасажирку, яка поводилась занадто нервово.

"Жінка виявилась громадянкою Росії. В її телефоні інспектори побачили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала громадянам в Московію", - пише поліція.

Фото: в Києві затримали диверсантку з Росії (t.me/kyivpatrol)