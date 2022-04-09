В Киеве задержали диверсантку из России. Снимала на видео позиции ВСУ
В Киеве продолжается работа по выявлению диверсантов и предателей Украины. Разоблачили гражданку России, которая снимала позиции украинских защитников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Киева.
Как отмечает полиция, диверсантку задержали на блокпосту в Днепровском районе. Патрульные обратили внимания на пассажирку, которая вела себя слишком нервно.
"Женщина оказалась гражданкой России. В ее телефоне инспекторы увидели видео перемещения военной техники ВСУ, которое она присылала гражданам в Московию", - пишет полиция.
Фото: в Киеве задержали диверсантку из России (фото t.me/kyivpatrol)
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