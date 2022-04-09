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В Києві затримали диверсантку з Росії. Знімала на відео позиції ЗСУ

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Субота 09 квітня 2022 18:41
В Києві затримали диверсантку з Росії. Знімала на відео позиції ЗСУ Фото: в Києві затримали диверсантку з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві продовжується робота з виявлення диверсантів та зрадників України. Викрили громадянку Росії, яка фільмувала позиції українських захисників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Києва.

Як відзначає поліція, диверсантку затримали на блок-посту у Дніпровському районі. Патрульні звернули уваги на пасажирку, яка поводилась занадто нервово.

"Жінка виявилась громадянкою Росії. В її телефоні інспектори побачили відео переміщення військової техніки ЗСУ, яке вона надсилала громадянам в Московію", - пише поліція.

Фото: в Києві затримали диверсантку з Росії (t.me/kyivpatrol)

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