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У Києві затримали посадовців, які вимагали хабарі у підприємців

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 15:20
Фото: хабар (РБК-Україна)
Фото: хабар (РБК-Україна)

До угрупування входили посадовці одного з комунальних підприємств міста

У Києві, правоохоронці викрили групу осіб, які вимагали хабарі від підприємців за розміщення на території міста паркувальних майданчиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Як повідомили у поліції, злочинна група складалася з чотирьох осіб, серед яких два начальника відділів та головні спеціалісти підприємства. Зловмисники вимагали від 500 до 700 доларів США за оформлення документів на розміщення паркувальних майданчиків у Києві.

"Задокументовано факт вимагання від підприємця 47,6 тис. гривень неправомірної вигоди, за розробку, погодження схем організації дорожнього руху з подальшим укладенням договорів на придбання паркувальних талонів та розміщення двох паркувальних майданчиків", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що всіх фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на вимаганні хабара у розмірі 4 тис. доларів лікаря одного із медичних закладів міста.

Нагадаємо, у середу, 7 листопада, у Києві військові прокурори спільно зі співробітниками СБУ затримали за отримання хабара заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України.

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