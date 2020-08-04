В Киеве задержали бывшего боевика "Самообороны Крыма"

Правоохранители задержали в Киеве бывшего боевика так называемой "Самообороны Крыма". Его подозревают в участии в аннексии полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как рассказали правоохранители, мужчина в марте 2014 году вступил в ряды так называемой "Самообороны Крыма".

"Вооруженный молодой человек вместе с соратниками находился на блокпосту при въезде в Ялту. Злоумышленники проверяли документы у граждан, обыскивали транспортные средства. Впоследствии оккупационная власть аннексированного полуострова наградила молодого медалью "За возвращение Крыма", - сообщили в МВД.

Во время обыска по нынешнему месту проживания бывшего боевика, были изъяты документы и другие вещественные доказательства причастности его к "Самообороне Крыма".

Бывшему боевика подозревают по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля о подозрении сообщили двум участникам "Самообороны Севастополя".

Также сообщалось, что в апреле в суд направили обвинения в отношении двух депутатов горсовета Севастополя за госизмену.