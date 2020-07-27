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Двум участникам "Самообороны Севастополя" сообщили о подозрении

Крым, Понедельник 27 июля 2020 18:50
Двум участникам "Самообороны Севастополя" сообщили о подозрении
Фото: прокуратура Крыма (wikipedia.org)
Автор: Максим Зайченко

Они руководили подразделением "Славянский щит"

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Как отмечается, они руководили подразделением "Славянский щит" в Севастополе во время российской аннексии полуострова в 2014 году.

"Подозреваемые осуществляли подбор бойцов в подразделение, обеспечивали патрулирование города Севастополь, лично осуществляли незаконные проверки документов и обыски автомобилей, с целью выявления и задержания украинских граждан на территории полуострова. Помогая боевикам "Самооборона Крыма", контролировали деятельность незаконно созданных на территории полуострова блокпостов", - говорится в сообщении.

Силовики открыли дело по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности). За содеянное фигурантам грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в январе прокуратура сообщила о подозрении 16 участникам "Самообороны Крыма".

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