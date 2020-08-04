У Києві затримали колишнього бойовика "Самооборони Криму"

Правоохоронці затримали в Києві колишнього бойовика так званої "Самооборони Криму". Його підозрюють в участі в анексії півострова.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як розповіли правоохоронці, чоловік в березні 2014 році вступив до лав так званої "Самооборони Криму".

"Озброєний молодий чоловік разом з соратниками знаходився на блокпосту при в'їзді в Ялту. Зловмисники перевіряли документи у громадян, обшукували транспортні засоби. Згодом окупаційна влада анексованого півострова нагородила молодого медаллю" За повернення Криму ", - повідомили в МВС.

Під час обшуку за нинішнім місцем проживання колишнього бойовика, були вилучені документи і інші речові докази причетності його до "Самообороні Криму".

Колишньому бойовика підозрюють за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в кінці липня про підозру повідомили двом учасникам "Самооборони Севастополя".

Також повідомлялося, що в квітні в суд направили звинувачення щодо двох депутатів міськради Севастополя за держзраду.