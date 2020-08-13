В Киеве задержали банду на продаже нелегальной "прослушки"

Правоохранители задержали в Киеве и Киевской области троих человек, которые пытались продать незаконный мощный комплекс мониторинга мобильной связи на 480 тысяч евро. С помощью оборудования можно прослушивать телефонные разговоры и контролировать интернет трафик.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Такое оборудование разрешено для использования исключительно правоохранительным органам.

"Устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности "прослушивать" телефонные разговоры и контролировать интернет трафик. С целью его незаконного сбыта они подыскали лицо, должна была выступить посредником в нелегальной сделке", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали во время того, как они продемонстрировали работу комплекса и получили за него 480 тысяч евро. Задержанным сообщили о подозрении незаконном сбыте специальных технических средств получения информации (ч. 2 ст. 359 УК Украины).

Устанавливаются обстоятельства правонарушения и другие лица, которые могут быть причастны к его совершению.

Напомним, на прошлой неделе журналист-расследователь сообщил о возможной прослушке у него дома, полиция во время осмотра не обнаружила специальную технику, однако назначила повторную экспертизу и открыла дело.

Также РБК-Украина писало, что Офис президента планирует на законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников к уголовному преступлению.