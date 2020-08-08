"Прослушка" у журналиста: полиция назначила повторную экспертизу

Фото: сотрудник полиции (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее силовики заявили, что не нашли прослушивающих устройств

Полиция назначила повторную экспертизу из-за возможной "прослушки" в доме журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача. Ранее силовики заявили, что не нашли прослушивающих устройств.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Чтобы выяснить, было ли там установлено любое прослушивающее устройство, правоохранители запланировали проведение повторного осмотра и судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

Напомним, Ткач заявил, что выявил в свое квартире признаки прослушивающего устройства. По его словам, в течение нескольких недель он неоднократно получал предупреждения, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.

Позже полиция открыла дело по ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса, однако заявила, что "прослушки" в доме не нашли.

В списке расследований журналиста - нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях "закрытого неба" и другие.