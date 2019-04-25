В Киеве задержали банду наркоторговцев во главе с полицейским

В ходе масштабной спецоперации, проведенной прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУ НП в г. Киеве задержаны 12 участников преступной группы, в том числе действующие и бывшие правоохранители, которые причастны к массовому производству и сбыту наркотических веществ, а также к вербовке украинских граждан для изготовления и сбыта наркотиков на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

В полиции отмечают, что организаторами преступной группы оказались 23-летний полицейский полка полиции особого назначения ГУНП в городе Киеве и 31-летний житель Киевской области. В состав преступной группы, помимо организаторов, вошли еще десять человек, в том числе двое действующих правоохранителей (следователь Киево-Святошинского ОП ГУНП в Киевской области и оперуполномоченный Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области), бывший сотрудник СУ ГУНП в Житомирской области и еще 7 гражданских.

"Во время обысков изъято около 5 килограммов прекурсоров (фенилпропен), амфетамин, марихуану, "соли", таблетки Экстази, оборудование для изготовления наркотиков, более 40 тысяч долларов, 5 тысяч евро, более 20 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые средства и наркотики (npu.gov.ua)

Сообщается, что участники преступной группировки подыскивали на территории Киева и Киевской области места для обустройства нарколабораторий. Осуществляли приобретение необходимых химических реагентов и оборудования, а также расфасовывали и осуществляли закладки наркотических веществ на территории города Киева.

"Кроме того, по указанию организаторов участники преступной группы заказывали и распространяли через веб-сайт рекламу с информацией о интернет-магазинах Escobar 24/7 и Medussa, где покупатели могли приобрести этот товар", - говорится в сообщении.

В частности, они занимались вербовкой украинских граждан, у которых было уязвимое имущественное или психологическое состояние, для дальнейшего их перемещения через государственную границу Российской Федерации с целью эксплуатации на опасных для здоровья производствах, где изготавливались наркотические вещества. В полиции отмечают, что банду задержали .

"Сейчас задержанным объявлено подозрения по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним,в Киеве в ночь на 24 апреля полиция задержала иностранцев, у которых изъяли 300 килограммов героина.