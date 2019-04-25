У Києві затримали банду наркоторговців на чолі з поліцейським

У ході масштабної спецоперації, проведеної прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві затримано 12 учасників злочинної групи, у тому числі діючих та колишніх правоохоронців, які причетні до масового виробництва та збуту наркотичних речовин, а також до вербування українських громадян для виготовлення та збуту наркотиків на території Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У поліції зазначають, що організаторами злочинної групи виявилися 23-річний поліцейський полку поліції особливого призначення ГУНП у місті Києві та 31-річний мешканець Київської області. До складу злочинної групи, окрім організаторів, увійшло ще десятеро осіб, у том числі двоє діючих правоохоронців (слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП у Київській області та оперуповноважений Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області), колишній співробітник СУ ГУНП у Житомирській області та ще 7 цивільних.

"Під час обшуків вилучено близько 5 кілограмів прекурсорів (фенілпропен), амфетамін, марихуану, "солі", пігулки Екстазі, устаткування для виготовлення наркотиків, понад 40 тисяч доларів, 5 тисяч євро, більше 20 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучені кошти та наркотики (npu.gov.ua)

Повідомляється, що учасники злочинного угруповання підшуковували на території Києва та Київської області місця для облаштування нарколабораторій. Здійснювали придбання необхідних хімічних реагентів та обладнання, а також розфасовували та здійснювали закладки наркотичних речовин на території міста Києва.

"Крім того, за вказівкою організаторів учасники злочинної групи замовляли та поширювали через веб-сайт рекламу з інформацією про інтернет-магазини Escobar 24/7 та Medussa, де покупці могли придбати цей товар", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вони займались вербуванням українських громадян, що мали уразливий майновий чи психологічний стан, для подальшого їх переміщення через державний кордон до Російської Федерації з метою експлуатації на небезпечних для здоров’я виробництвах, де виготовлялися наркотичні речовини.

У поліції зазначають, що банду затримали .

"Наразі затриманим оголошено підозри за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) КК України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,у Києві в ніч на 24 квітня поліція затримала іноземців, у яких вилучили 300 кілограмів героїну.