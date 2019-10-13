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В Киеве задержали автомобиль с оружием и взрывчаткой

Новости » Происшествия    13.10.2019 - 04:11
В Киеве задержали автомобиль с оружием и взрывчаткой
Иллюстративное фото (kiev.informator.ua)

В Киеве на Заболотного задержали четверых мужчин с оружием и гранатами

В ночь на 13 октября в Голосеевском районе Киева на улице Академика Заболотного возле табачной фабрики патрульная полиция остановила автомобиль Ford Focus, в котором обнаружили оружие и взрывчатку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Автомобиль проходил по ориентировке в связи со стрельбой, которая произошла в Киеве ранее. Правоохранители узнали марку, модель и номера автомобиля, на котором скрылись стрелки. В итоге на улице Академика Заболотного экипаж патрульной полиции остановил и задержал подозреваемых.

В ходе досмотра полицейские нашли не только оружие, из которого предположительно велась стрельба, но и взрывчатку. По пока не подтвержденной информации в салоне находились две гранаты РГД-5 и одна граната Ф-1.

В данный момент проводятся следственно-оперативные действия. Помимо следователей на месте происшествия находятся сотрудники взрывотехнической службы, а также медики и около десяти экипажей патрульной полиции. В данный момент движение в сторону Одесской площади ограничено - автомобили пустили по встречной полосе.

Фото: Информатор

Напомним, под Киевом полицейские ликвидировали иностранца, который открыл огонь по правоохранителям. Позже Начальник полиции Киева Андрей Крищенко раскрыл детали спецоперации.

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