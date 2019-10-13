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У Києві затримали автомобіль зі зброєю і вибухівкою

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 04:11
У Києві затримали автомобіль зі зброєю і вибухівкою
Ілюстративне фото (kiev.informator.ua)

У Києві на Заболотного затримали чотирьох чоловіків зі зброєю і гранатами

В ніч на 13 жовтня в Голосіївському районі Києва на вулиці Академіка Заболотного біля тютюнової фабрики патрульна поліція зупинила автомобіль Ford Focus, в якому виявили зброю і вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Автомобіль проходив за орієнтуванням у зв'язку зі стріляниною, яка сталася в Києві раніше. Правоохоронці дізналися марку, модель і номер автомобіля, на якому зникли стрільці. У результаті на вулиці Академіка Заболотного екіпаж патрульної поліції зупинив і затримав підозрюваних.

Під час огляду поліцейські знайшли не тільки зброю, з якої імовірно велася стрілянина, але й вибухівку. За поки що не підтвердженою інформацією, в салоні виявили дві гранати РГД-5 та одну гранату Ф-1.

Зараз проводяться слідчо-оперативні дії. Крім слідчих на місці події перебувають співробітники вибухотехнічної служби, а також медики і близько десяти екіпажів патрульної поліції. У даний момент рух у бік Одеської площі обмежено - автомобілі пустили по зустрічній смузі.

Фото: Інформатор

Нагадаємо, що під Києвом поліцейські ліквідували іноземця, який відкрив вогонь по правоохоронцям. Пізніше Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розкрив деталі спецоперації.

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