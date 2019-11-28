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У Києві затримали африканця, який намагався продати аграріям 200 тис. фальшивих доларів

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 20:30
У Києві затримали африканця, який намагався продати аграріям 200 тис. фальшивих доларів
Фото: затримання зловмисника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Він обіцяв виготовити ці гроші за вдвічі меншу суму

Співробітники служби безпеки України в Києві затримали громадянина однієї з країн Центральної Африки, намагався заволодіти грошима представників вітчизняного аграрного бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, фальшивомонетник намагався привласнити гроші аграріїв через схему, більш відому як "шахрайство з чорним доларом".

"Через інтернет він пропонував послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології "виробництва". Для цього клієнти повинні були перерахувати іноземцю 100 тисяч доларів. З цих купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму", - йдеться в повідомленні.

Силовики затримали іноземця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному зі столичних готелів під час отримання траншу. Зараз вирішується питання про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила розкрадання 15 млн гривень на закупівлі шкільних підручників. Представники влади та місцевого самоврядування неправомірно внесли до витрат бюджету кошти на закупівлю електронних підручників.

Також РБК-Україна писало, що Держбюро розслідувань викрито корупційну схему в Департаменті охорони державної таємниці та ліцензування (ДОДТЛ) Служби безпеки України.

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