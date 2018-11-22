В Киеве адвоката задержали на вымогательстве 3 млн гривен у бизнесмена

Фото: изъятые деньги (kyiv.gp.gov.ua)

Адвокат привлек группу лиц, которые угрожали предпринимателю

В Киеве задержали адвоката, который организовал схему вымогательства 3 млн гривен и корпоративных прав у столичного бизнесмена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что правоохранители задержали группу лиц, которые под угрозами физической расправы и насилия завладели корпоративными правами части бизнеса столичного предпринимателя и требовали у него более 3 млн гривен.

Организатором преступления оказался столичный адвокат, уроженец Донецкой области. В конце прошлого года он предложил руководителю предприятия, которое занимается оптовой торговлей зерна, помощь в решении вопросов, связанных с имущественными конфликтами с его партнерами.

Однако вместо оказания помощи, злоумышленник решил завладеть частью бизнеса потерпевшего и его деньгами.

Для реализации преступного плана адвокат привлек группу лиц, которые выманили бизнесмена на встречу. Во время встречи с применением насилия злоумышленники заставили бизнесмена отчудить в их пользу принадлежащие ему корпоративные права, а также права на комплекс зданий и сооружений в Полтавской области, которые он использовал в своей хозяйственной деятельности.

В дальнейшем злоумышленники выдвинули бизнесмену требование выплатить надуманный долг в сумме 3 млн гривен и 15 тыс. долларов, угрожая в случае несогласия причинением телесных повреждений ему и его близким.

По результатам спецоперации двух участников преступления, в том числе организатора, задержали в одном из ресторанов на территории Печерского района Киева во время передачи части денег в сумме 8 тыс. долларов.

В настоящее время обоим задержанным объявлено подозрение по ч. 3 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются меры по установлению и задержанию других участников преступления.

Фото: задержание злоумышленников (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, полиция задержала участников международной преступной организации, которые похищали ценности из банковских сейфов в разных странах.

Кроме того, СБУ задержала в Белой Церкви (Киевская область) офицера полиции, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме более 100 тыс. гривен.