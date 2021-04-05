ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог более чем на 18%

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 12:44
В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог более чем на 18% Фото: эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице превышен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что в столице за 13-ю неделю 2021 года зарегистрировано 26 276 больных гриппом и ОРВИ. Заболеваемость превышает эпидемический порог на 18,2%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 885,5.

По словам Поворозника, всего в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 6529 (снижение на 12,8%), взрослых - 19747 человек (рост на 3,5%).

При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% - зарегистрировано 2886 случаев.

В КГГА отметили, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.

Напомним, в середине марта в Киеве увеличивалось количество больных гриппом и ОРВИ. Тогда за неделю заболели более 18 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, в конце марта в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 19,5%.

Так, 31 марта Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%. С 22 по 28 марта на ОРВИ, включая COVID-19 заболели 247 497 человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество КГГА Киев ОРВИ Грипп
NEWS
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть