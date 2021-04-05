В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог более чем на 18%

Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что в столице за 13-ю неделю 2021 года зарегистрировано 26 276 больных гриппом и ОРВИ. Заболеваемость превышает эпидемический порог на 18,2%.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 885,5.

По словам Поворозника, всего в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 6529 (снижение на 12,8%), взрослых - 19747 человек (рост на 3,5%).

При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% - зарегистрировано 2886 случаев.

В КГГА отметили, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.