ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на понад 18%

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 12:44
У Києві захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на понад 18% Фото: епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ у столиці перевищено (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що у столиці за 13-й тиждень 2021 року зареєстровано 26 276 хворих на грип та ГРВІ. Захворюваність перевищує епідемічний поріг на 18,2%.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Наразі показник захворюваності становить 885,5.

За словами Поворозника, загалом у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло - 6 529 (зниження на 12,8%), дорослих - 19 747 осіб (зростання на 3,5%).

При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 18,3% - зареєстровано 2886 випадків.

У КМДА зазначили, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 1987 осіб, із них 78 дітей.

Нагадаємо, у середині березня у Києві збільшувалася кількість хворих на грип і ГРВІ. Тоді за тиждень захворіли понад 18 тисяч осіб.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня у Києві захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 19,5%.

Так, 31 березня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні захворюваність ГРВІ перевищує епідпоріг майже на 35%. З 22 до 28 березня на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіли 247 497 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство КМДА Київ ОРВИ Грип
NEWS
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади