У Києві на Південному мосту обмежать рух автотранспорту

Фото: Південний міст (РБК-Україна)

Обмеження діятиме з 14 по 19 січня

У Києві з 14 по 19 січня обмежать рух автотранспорту на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 12:00 до 20:00 14, 15, 16 січня і з 20:00 17 січня до 20:00 19 січня частково обмежать рух на Південному мосту.

"Користуючись сприятливими погодними умовами КП "Київавтошляхміст" проведе поточні ремонтні роботи на Південному мосту", - йдеться в повідомленні.

Роботи будуть проводити на декількох дільницях у напрямку станції метро "Видубичі".

Роботи в будні буде організовано з 12:00 до 20:00. В цей час основний потік транспорту - у зворотному напрямку.

Нагадаємо, 14 січня у Києві частково обмежать рух транспорту на Північному мосту. Обмеження будуть діяти з 8:00 до 17:00 з-за проведення поточного ремонту.

Крім того, в Україні до 2020 року повністю відмовляться від практики ямкового ремонту доріг. бюджеті-2020 на будівництво і ремонт доріг закладено 73,7 млрд гривень. Як зазначають в уряді, у наступному році запланований ремонт 4 тис. км доріг.