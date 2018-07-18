В Киеве на Южном мосту ограничат движение транспорта

Новости Общество 18.07.2018 - 19:18
Фото: Южный мост в Киеве (twitter.com/kmda_official)
Фото: Южный мост в Киеве (twitter.com/kmda_official)

Ограничение движения связано с ремонтными работами

В Киеве на Южном мостовом переходе в связи с ремонтом деформационных швов с 19 июля по 9 августа будет частично ограничено движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Так, согласно информации "Киевавтодора", движение транспорта будет частично ограничено:

  • на естакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе во второй полосе движения;
  • на естакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в первой полосе движения.

"Корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, движение транспорта на Южном мосту уже ограничивали с 25 июня по 18 июля. Как сообщалось, временные неудобства связаны с капитальным ремонтом деформационных швов на естакадном выезде на Южный мостовой переход с Столичного шоссе.

Также сообщалось, что по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий. В связи с этим, в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.

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Теги:  Киев,  дороги,  ограничение движения,  Южный мост  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС