В Києві на Південному мосту обмежать рух транспорту

Новини Суспільство 18.07.2018 - 19:18
Фото: Південний міст в Києві (twitter.com/kmda_official)
Фото: Південний міст в Києві (twitter.com/kmda_official)

Обмеження руху пов’язано з ремонтними роботами

В Києві на Південному мостовому переході у зв’язку із ремонтом деформаційних швів з 19 липня по 9 серпня буде частково обмежено рух транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації (КГГА) з посиланням на КК "Київавтодор".

Так, згідно з інформацією "Київавтодору",  рух транспорту буде частково обмежено:

  • на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід зі Столичного шосе у другій смузі руху;
  • на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід із Наддніпрянського шосе у першій смузі руху.

"Корпорація "Київавтодор" просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рух транспорту на Південному мосту вже обмежували з 25 червня по 18 липня. Як повідомлялося, тимчасові незручності пов’язані з капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід з Столичного шосе.

Також повідомлялося, що з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у столиці відбудеться низка масових заходів. У зв’язку з цим, протягом 24, 27 і 28 липня у центрі Києва обмежать рух всіх видів транспорту.

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Теги:  Київ,  дороги,  ограничение движения,  Южный мост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС