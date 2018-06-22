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Рух на Південному мостові у Києві буде обмежено майже на місяць

НовиниІнфраструктура    22.06.2018 - 14:33
Фото: Південний міст у Києві (twitter.com/kmda_official)
Фото: Південний міст у Києві (twitter.com/kmda_official)

Рух буде обмежено з 25 червня по 18 липня

Рух на Південному мостові у Києві буде обмежено майже на місяць, з 25 червня по 18 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні корпорація "Київавтодор" у Facebook.

"З 11:00 год. 25.06.2018 до 22:00 год. 18.07.2018 у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному виїзді на Південний мостовий перехід з Столичного шосе буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху", - йдеться у повідомленні.

 

До уваги учасників дорожнього руху! З 11.00 год. 25.06.2018 до 22.00 год. 18.07.2018 у зв’язку з капітальним ремонтом...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 24 червня 2018 року буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту.

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Теги публікації: Київ, ограничение движения, Южный мост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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