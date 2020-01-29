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В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение

Новости » Общество     29.01.2020 - 19:34
В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение
Фото: Южный мост (скрин видео youtube.com/евгений щекин)

Ограничение движения будет действовать с 22:00 31 января до 5:00 2 февраля

В Киеве на выходных частично ограничат движение на Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, ограничение движения будет действовать с 22:00 31 января до 5:00 2 февраля.

"На эстакаде Южного моста вышла из строя обойма одного из старых деформационных швов. Поэтому, на сооружении будут проведены противоаварийные работы. Их будут выполнять в направлении правого берега", - говорится в сообщении.

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движениеНапомним, в Киеве с 30 января по 1 февраля в связи с визитом государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения. В частности сообщается, что ограничения будут действовать на Бориспольском шоссе.

Кроме того, в Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном транспорте. Так, отмечалось, что общественный наземный транспорт Киева полностью переходит на электронный билет. Кроме того, в метро с этого дня перестанут продавать жетоны и зеленые бесконтактные карточки.

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Новости Украины Киевограничение движения
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