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У Києві на Південному мосту буде частково обмежено рух

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 19:34
У Києві на Південному мосту буде частково обмежено рух
Фото: Південний міст (скрін відео youtube.com/евгений щокін)

Обмеження руху діятиме з 22:00 31 січня до 5:00 2 лютого

У Києві на вихідних частково обмежать рух на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження руху діятиме з 22:00 31 січня до 5:00 2 лютого.

"На естакади Південного мосту вийшла з ладу обойма одного зі старих деформаційних швів. Тому, на спорудженні будуть проведені протиаварійні роботи. Їх будуть виконувати в напрямку правого берега", - йдеться в повідомленні.

У Києві на Південному мосту буде частково обмежено рухУ Києві на Південному мосту буде частково обмежено рухНагадаємо, в Києві з 30 січня по 1 лютого у зв'язку з візитом державного секретаря Сполучених Штатів Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху. Зокрема повідомляється, що обмеження діятимуть на Бориспільському шосе.

Крім того, в Києві з 1 листопада припинять продаж паперових квитків в наземному транспорті. Так, зазначалося, що громадський наземний транспорт Києва повністю переходить на електронний квиток. Крім того, в метро з цього дня перестануть продавати жетони і зелені безконтактні картки.

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