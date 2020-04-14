В Киеве на взятке задержали первого замглавы КГГА

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника на взятке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТСН".

Сообщается, что Поровозник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. СБУ задержала посредника после получения неправомерной выгоды в сумме 60 тысяч долларов.

"Кроме того, задокументировано, что посредник с целью получения денежных средств действовал по указанию и согласованию с Н.Поворозником и вынашивали намерения получить также и из другого объекта строительства 246 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Также в здании КГГА проводятся обыски.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который за 25 тысяч долларов обещал решить вопрос с трудоустройством в правительстве.

Кроме того, фигуранты скандальных пленок с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента - заявили, что собрали для него якобы до 100 тыс. долларов от людей, которые претендовали на высокие должности.