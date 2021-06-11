В Киеве на взятке задержали чиновника "Укртрансбезопасности"

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезопасности". Его задержали на взятке.
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе ГБР.
По данным правоохранителей, он требовал от частных предпринимателей, которые занимаются нерегулярными пассажирскими перевозками, платить "дань" от 500 до одной тысячи долларов ежемесячно.
Правоохранители установили, что он якобы требовал 700 долларов у киевского владельца маршрутных такси. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, а также не привлекать предпринимателя к административной ответственности за отсутствие маршрутных листов.
"Чиновника задержали "на горячем" во время передачи второй части взятки в сумме 500 долларов. Решается вопрос об объявлении лицу о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч.3.ст.368. УК Украины)", - говорится в сообщении.