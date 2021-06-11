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У Києві на хабарі затримали посадовця "Укртрансбезпеки"

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали виконувача обов’язків керівника Північного міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки". Його затримали на хабарі.

Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі ДБР.

За даними правоохоронці, він вимагав від приватних підприємців, які займаються нерегулярними пасажирськими перевезеннями сплачувати "данину" від 500 до однієї тисячі доларів щомісяця.

Фото: місце затримання (ДБР)

Правоохоронці встановили, що він ніби-то вимагав 700 доларів у київського власника маршрутних таксі. За ці гроші посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у підприємницькій діяльності, а також не притягувати підприємця до адміністративної відповідальності за відсутність маршрутних листів.

"Чиновника затримали "на гарячому" під час передачі другої частини хабаря у сумі 500 доларів. Вирішується питання щодо оголошення посадовцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч.3.ст.368. ККУ України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, закарпатському "кримінальному авторитету" зі списку РНБО повідомили про підозру.

Зазначимо, у Луганській області затримали агента ФСБ.

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