В Киеве на взятке задержали частного исполнителя

В Киеве правоохранители задержали на взятке частного исполнителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Отмечается, что злоумышленница требовала от гражданина 1 тыс. долларов за вынесение постановления о закрытии исполнительного производства и удаления его данных из Единого реестра должников.

Задержание произошло в офисном помещении после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

В ходе проведения неотложных обысков изъято взятку, а также пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, которые будут направлены на экспертизу. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-4 УК Украины.

Фото: задержание злоумышленницы (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, в Одесской области должностные лица госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" подозреваются в хищении денежных средств предприятия на сумму около 10 млн гривен.

РБК-Украина писало, что в Житомирской области на получении взятки задержали одного из заместителей председателя управления Государственного агентства рыбного хозяйства.