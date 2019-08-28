В Киеве на взятке за выдачу паспортов задержали чиновницу ГМС

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновницу Центрального межрегионального управления Миграционной службы на взятке за ускоренную выдачу загранпаспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.



По данным СБУ, чиновница получала деньги частями от нескольких "клиентов". Аванс составлял половину суммы, а остальное она получала после изготовления и передачи паспортов.

Правоохранители задержали чиновницу на рабочем месте во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 300 долларов. Несколькими днями ранее СБУ задокументировала получение первой части денег за ускорение выдачи шести документов для выезда за границу.

Фото: задержание чиновницы ГМС (ssu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Напомним, 16 августа, столичные правоохранители разоблачили группу медработников Национального института рака (НИР), которые требовали у онкобольных пациентов взятки за назначение бесплатных медицинских препаратов.

Также, в июле в городском совете Борисполя прошли обыски из-за схемы по вымогательству и получению взяток чиновниками горсовета и одним из заместителей мэра Борисполя.