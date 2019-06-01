В Киеве на взятке разоблачили чиновников "Укрзализныци"

Фото: чиновников "Укрзализныци" разоблачили на взятке (ssu.gov.ua)

Чиновники требовали взятку в размере 270 тыс. гривен

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке начальника отдела и заместителя руководителя одного из филиалов "Укрзализныци". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, чиновники "Укрзализныци" требовали от предпринимателя взятку в размере 270 тыс. гривен. Правоохранители задержали обоих чиновников на рабочем месте после получения взятки.

"За указанную сумму неправомерной выгоды злоумышленники обещали заключить с предпринимателем договор ответственного хранения имущества", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что чиновникам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, ранее сотрудники СБУ в Одесской области разоблачили механизм хищения государственных средств из местного бюджета. Правоохранители установили, что депутаты одного из поселковых советов вместе с руководством местного коммунального предприятия в течение последних нескольких лет при начислении заработной платы списывали бюджетные средства на счета подставных лиц.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе на взятке задержали полицейского. В полиции сообщили, что заместитель начальника сектора превенции Шевченковского отделения полиции, начал заниматься установлением "правил" торговли на обслуживаемой территории.