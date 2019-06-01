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У Києві на хабарі викрили посадовців "Укрзалізниці"

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 15:33
У Києві на хабарі викрили посадовців "Укрзалізниці"
Фото: посадовців "Укрзалізниці" викрили на хабарі (ssu.gov.ua)

Чиновники вимагали хабар у розмірі 270 тис. гривень

У Києві співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі начальника відділу та заступника керівника однієї із філій "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, чиновники "Укрзалізниці" вимагали від підприємця хабар у розмірі 270 тис. гривень. Правоохоронці затримали обох посадовців на робочому місці після одержання хабаря.

"За вказану суму неправомірної вигоди зловмисники обіцяли укласти з підприємцем договір відповідального зберігання майна", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що чиновникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

 

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ в Одеській області викрили механізм розкрадання державних коштів із місцевого бюджету. Правоохоронці встановили, що депутати однієї з селищних рад разом з керівництвом місцевого комунального підприємства протягом останніх декількох років при нарахуванні заробітної плати списували бюджетні кошти на рахунки підставних осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі на хабарі затримали поліцейського. В поліції повідомили, що заступник начальника сектора превенції Шевченківського відділення поліції, почав займатись встановленням "правил" торгівлі на обслуговуваній території.

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